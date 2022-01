Śmiertelne potrącenie na torach na szlaku Gdynia - Wielki Kack Gdańsk - Osowa 27.01.2022

Jak informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP, około godziny 17:10 na szlaku Gdynia-Wielki Kack Gdańsk-Osowa doszło do potrącenia osoby postronnej poza przejściami i przejazdami.

- To jest pociąg osobowy relacji Gdynia Główna - Gdańsk Wrzeszcz. Tor, na którym doszło do zdarzenia, na czas działania służb został zamknięty - mówił Przemysław Zieliński. - Ruch prowadzony jest po torze sąsiednim, także szlak jest otwarty. Pasażerowie pociągu, który uczestniczył w zdarzeniu, zostali przesadzeni do innego pociągu podobnej relacji.