Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Nie żyją 2 kobiety. Droga była przez kilka godzin całkowicie zablokowana [zdjęcia, wideo]

AKTUALIZACJA: PIĄTEK, 1 MAJA 2020 R. GODZ. 14.00

Znamy więcej szczegółów tragedii. Interwencja strażaków i innych służb na trasie A1 trwała do wczesnego poranka ok. godz. 5 w piątek 1 maja 2020 r.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom w wypadku nikt nie został ciężko ranny. Mężczyzna, który ucierpiał został tylko na miejscu przebadany i opatrzony przez ratowników ze śmigłowca LPR.

Dwie śmiertelne ofiary to kobiety w wieku ok. 60 lat.

Wstępne ustalenia wskazują, że najpierw na szosie doszło do kolizji 3 pojazdów. Gdy na miejsce wezwano już służby ratownicze, kobiety opuściły swój samochód znajdujący się na wewnętrznym, "szybkim" pasie ruchu. Wyszły na pas zieleni na środku autostrady, na fragment trawnika pomiędzy ich autem a barierą bezpieczeństwa oddzielającą jezdnie prowadzące w przeciwnych kierunkach. Wszystko wskazuje na to, że kierowca nadjeżdżającego najpewniej z dużą prędkością innego samochodu, zobaczył pojazdy, które uczestniczyły w zdarzeniu i prawdopodobnie zdając sobie sprawę, że nie zdąży wyhamować, próbował je wyminąć skręcając właśnie na wewnętrzny pas zieleni. Uderzył w kobiety, które siła uderzenia wyrzuciła wiele metrów do przodu, przerzucając ciała ponad barierką na przeciwległe pasy ruchu.

Precyzyjnie przebieg zdarzenia ustala policja.