Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Nie żyją 2 osoby. Droga była przez kilka godzin całkowicie zablokowana [zdjęcia, wideo]

Śmiertelny wypadek na A1. Nie żyją 2 osoby

Do tragicznego wypadku doszło na 14 kilometrze autostrady A1. W zdarzeniu brały udział 4 samochody osobowe - informuje Pomorskie998. Do zdarzenia doszło ok. godz. 22:45 między węzłami Rusocin i Stanisławie. W wypadku zginęły 2 osoby. Na miejsce poleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.