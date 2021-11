Śmiertelny wypadek nieopodal Przechlewa. Kierowcy trzeźwi, ale ten z opla nie miał prawa jazdy

O zdarzeniu informowaliśmy w poniedziałek, 22 listopada 2021 r. Do wypadku doszło na trasie z Przechlewa do Człuchowa, na łuku drogi nieopodal mostu na Brdzie. Czołowo zderzył się tutaj jeep z przyczepką i osobowy opel. W wyniku wypadku, śmierć na miejscu poniosła 68-letnia mieszkanka Koczały, która była pasażerką opla. Siedziała obok 39-letniego kierowcy, również mieszkańca gminy Koczała. Na siedzeniu z tyłu była 39-letnia mieszkanka Koczały. Zarówno ona, jak i kierowca, z obrażeniami trafili do szpitala.