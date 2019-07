Śmiertelny wypadek rowerzystki przed Galerią Bałtycką w Gdańsku. Artur W. ps. „Wolv” skazany na 12 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny

- W wyniku uderzenia citroen został zepchnięty z jezdni w prawo. Siła uderzenia była tak duża, że przełamując słupki odgradzające ulicę od ścieżki rowerowej, samochód ten wjechał na nią, potrącając poruszających się nią rowerzystów – mówiła o przebiegu samego wypadku w grudniu 2015 roku, gdy do sądu kierowano akt oskarżenia, prokurator Grażyna Wawryniuk , rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Arturowi W. groziło do 12 lat pozbawienia wolności. Wcześniej był on kilkukrotnie karany. O wyroku 10 lat więzienia jakie usłyszał obok skazanego na 4,5 roku więzienia wspólnika ps. „Kamienna Twarz” za terroryzowanie gdańskiego przedsiębiorcy pisaliśmy tutaj.

Jeszcze zanim 10-letni wyrok zapadł, w październiku 2013 r. "Wolv" został zatrzymany ponownie do odbycia kar w związku z innymi przestępstwami. W więzieniu przebywać miał do lipca 2015 r. (czyli jeszcze 3 miesiące po tragedii pod Galerią Bałtycką) jednak Areszt Śledczy w Gdańsku, gdzie odsiadywał wyrok, powiadomił Sąd Okręgowy w Gdańsku, że mężczyzna ma ciężką chorobę "zagrażającą jego życiu" niemożliwą do leczenia w warunkach izolacji.

- W związku z koniecznością przeprowadzenia zabiegu leczniczego w dniu 25 kwietnia 2014 r. udzielono przerwy w karze - łącznie po przedłużeniach do 25 kwietnia 2015 r. Zatem Artur W., w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r., powinien stawić się do zakładu karnego – tłumaczył nam sędzia Tomasz Adamski, który zaznaczył, że wniosku obrońcy o wstrzymanie wykonania kary przez 44-letniego dziś mężczyznę nie uwzględniono.