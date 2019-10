Smutny obraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Czy jest szansa na uzdrowienie systemu? Spotkanie w pomorskim Urzędzie Marszałkowskim

Marszałek Struk: - Jeśli sobie uświadomimy, że ponad 70 tys. pacjentów pojawia się na SOR w Szpitalu im. M. Kopernika, blisko 60 tys. pacjentów w Szpitalu na Zaspie czy ponad 60 tys. w Wejherowie, to możemy sobie uświadomić, że istnieje problem o charakterze systemowym. Te problemy mają charakter absolutnie ponadpolityczny i wymagają natychmiastowej interwencji.

Co ciekawe, pod tym względem województwo pomorskie plasuje się w górnych zestawieniach z prawie największą średnią liczbą przyjęć. W naszym regionie działa 13 szpitalnych oddziałów ratunkowych, które średnio przyjmują przeszło 70 pacjentów. W niektórych województwach, jak na przykład w woj. warmińsko - mazurskim liczba ta nie przekracza 30 chorych na dobę.

Przepełnione poczekalnie to jeden z głównych problemów oddziałów ratunkowych. W całym kraju funkcjonuje przeszło 230 oddziałów typu SOR. W aż 18 placówkach w całym kraju odnotowuje się przeszło 100 pacjentów w ciągu doby.

Kolejnym problemem jest zróżnicowanie finansowania. Ceny ryczałtów dobowych różnią w zależności od regionów. Ponadto system szacowania wycen nadal pozostaje niejasny. Zewnętrzne podmioty wykorzystują sytuację i starają się przerzucać koszty na szpitalne oddziały ratunkowe. Dotyczy to zarówno lekarzy, którzy kierują pacjentów na SOR, jak i samych chorych, którzy próbują dostać się na oddziały ratunkowe, aby uzyskać konsultację specjalisty czy badanie, na które ambulatoryjnie jest długi czas oczekiwania.

Niejasne są też same ścieżki przyjęć i relacje między Nocną i Świąteczna Opieką Medyczną a SOR-ami.

- 70% ludzi, którzy trafili na SOR w 2018 roku nie powinni tam trafić - powiedział prof. dr hab. Andrzej Basiński , kierownik Klinicznego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i wojewódzki konsultant ds. medycyny ratunkowej - Gdyby pacjenci trafiali zgodnie z ustalonymi zasadami, to nie byłoby żadnego problemu.

- Pielęgniarki, lekarze i ratownicy nie chcą pracować na oddziałach ratunkowych. Lekarze nie są zainteresowani specjalizacją - powiedział lek. Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes ds. Medycznych Copernicus.

Historia SOR-ów - dramatyczna historia próby dopasowania systemu

W 2001 roku powstała ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która zdefiniowała ten sektor pomocy medycznej. Współtwórcami tego dokumentu byli między innymi prof. Juliusz Jakubaszko i minister Franciszka Cegielska. To właśnie ta ustawa powołała do życia zawód ratownika medycznego i zdefiniowała jego obowiązki, a także określiła podstawy legislacyjne funkcjonowania SOR. Dalsze lata zweryfikowały jednak podstawowe założenia. Regularnie przekładano terminy osiągnięcia wydajności systemu i uzyskania pełnej obsady. Rozszerzano także personel medyczny uprawniony do pracy na SOR-ach od lekarzy medycyny ratunkowej po specjalistów innych specjalizacji, a także zwiększano zakres usług. Następne nowelizacje przedłużały jedynie życie systemu.