Śniadanie z pomorskimi kandydatami Polska 2050. Kim są i co proponują?

Jak wskazuje kandydatka, wpajanie świadomości o tych problemach powinno zacząć się jak najwcześniej, aby znormalizować i spopularyzować badania profilaktyczne.

- Po drugie powinniśmy uczyć ludzi odpowiednich zachowań zdrowotnych przez całe życie i te zachowania promować. Chodzi tu między innymi o to, żeby ludzie chodzili na badania profilaktyczne. Dlaczego my teraz mamy taki problem, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, zgony z powodu chorób z powodu raka piersi, szyjki macicy? Bo kobiety się nie badają, bo o tym się nie mówi w rodzinach. To jest trochę jeszcze temat tabu i jeżeli my nie wyedukujemy młodych pokoleń kobiet, które będą wiedzieć, że to normalne, to nie oczekujmy, że one w wieku 30-50 lat będą pamiętały o tym, żeby same z siebie podchodziły do badań - podkreślała.