Śnieg na plażach nad Zatoką Gdańską. Morsy uwielbiają się kąpać w Bałtyku w takiej scenerii ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Temperatura oscylująca koło 0 stopni Celsjusza i śnieżna sceneria to to, co morsy lubią najbardziej. Po raz pierwszy w sezonie 2021/2022 miłośnicy zimnych kąpieli w Bałtyku mogli sprawdzić się