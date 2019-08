Solidarity of Arts 2019. Koncerty, pokazy, debaty w ECS, 100czni i B90 w Gdańsku 22-25.08 [program]

Festiwal Solidarity of Arts – święto sztuki, ludzi i idei – jest próbą odczytania współczesnego świata z perspektywy sztuki. - informuje Magdalena Sroka, kuratorka Solidarity of Arts 2019 - Projekt, choć w głównej mierze muzyczny, łączy różne gatunki sztuki i spotyka artystów z całego świata zaangażowanych na rzecz obrony uniwersalnych wartości. Od trzech lat Solidarity of Arts zwraca uwagę na te idee, które w danym roku jawią się jako szczególnie ważne.

Solidarity od Arts PROGRAM FESTIWALU. 22 SIERPNIA 2019 CZWARTEK

18.00 FILM | PROCES. FEDERACJA ROSYJSKA KONTRA OLEG SENCOW

reż. Askold Kurov / prod. Estonia, Polska, Czechy / 2017 / dokument / 72 min/ ECS, audytorium → wstęp wolny

20.30 DEBATA | OTWARTY STÓŁ: ODWAGA W OBRONIE WOLNOŚCI

uczestnicy: Dariusz Jabłoński – reżyser, Europejska Akademia Filmowa, Message Film, Natalia Kapłan – kuzynka Olega Sencowa, Polina Kovaleva – koordynatorka Programów Wolności Wypowiedzi (Free Expression Programs), Pen America, Jagoda Szelc – reżyserka i scenografka filmowa, Alexander Cheparukhin – rosyjski producent, twórca muzyczny i Masza Alyokhina – Pussy Riot / prowadząca: Katarzyna Janowska (Onet) / ECS, stół w ogrodzie zimowym → wstęp wolny