„Solidarność” broni Jana Pawła II. „Kolejna odsłona ataku na katolików”

We wtorek, 21 marca odbyła się konferencja zorganizowana przez „Solidarność”. Przewodniczący Piotr Duda przedstawił stanowisko w obronie św. Jana Pawła II, które uchwalono 7 marca na posiedzeniu komisji.

- To reakcja na paszkwil - bo inaczej nie można powiedzieć o reportażu, który ukazał się w jednej z komercyjnych stacji - mówiący o tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II jako kardynał metropolita krakowski tuszował pedofilię w Kościele w latach 1974-1978. Dla nas, ludzi „Solidarności”, to jest kolejna odsłona ataku na nas, katolików, Kościół katolicki - mówił Piotr Duda. - W tej chwili zaatakowano przywódcę Kościoła i przywódcę duchowego „Solidarności”, jakim był, jest i będzie Jan Paweł II. Ojciec Święty bronić się już nie może, bo odszedł do Pana, ale żyje w naszych sercach i jako ludzie „Solidarności” będziemy dawać świadectwo - podkreślił.