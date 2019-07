Sopocka Noc Kabaretu 2019 w Operze Leśnej. Mamy bilety! [konkurs]

W tytule e-maila należy wpisać "KONKURS SOPOCKA NOC KABARETU", a w treści podać imię i nazwisko oraz nr telefonu. Na odpowiedzi czekamy do czwartku, 1 sierpnia 2019, do godz. 12.

Kabaret Młodych Panów

Debiutowali w 2004 roku, w Rybniku, podczas IX Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK. Dziś, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie na kabaretowej scenie, Młodzi Panowie nie próżnują i zdobywają kolejne szczyty w swoim dorobku artystycznym. Wywodzą się z Rybnika, ale obecnie doprowadzają do łez – ze śmiechu oczywiście – fanów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego, co aktualnie się dzieje sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono wiernych fanów, ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe laury we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ na czele.

Paranienormalni

Pierwszy program kabaretu Paranienormalni powstał w 2004 roku. Przez kilkanaście lat stworzyli mnóstwo kultowych postaci, które pokochali widzowie: Mariolka, Dziadek, Doktor Prozak. Wielokrotnie nagradzani, w tym m.in. Telekamerą za autorski program telewizyjny Paranienormalni Tonight. Jak sami twierdzą, zjechali Polskę wzdłuż i wszerz, odwiedzili Polonię w różnych zakątkach świata bawiąc pokolenia miłośników kabaretu. W 2014 roku nastąpiły zmiany w składzie zespołu. Obecnie na stałe w Kabarecie Paranienormalni występują: wiecznie uśmiechnięty, naładowany pomysłami i adrenaliną – Robert Motyka, niespokojny kreatywnie i twórczo duch – Michał Paszczyk oraz mistrz techniki oraz oaza spokoju – Rafał Kadłucki.

Piotr Bałtroczyk

Urodzony jakiś czas temu, co zaczyna być widoczne, choć nie natarczywie. Wiele lat temu Bałtroczyk był poetą lirycznym, piszącym wiersze o tym, że życie smutne jest raczej, a świat nie jest dobrze skonstruowany. Potem - zazdroszcząc kolegom powodzenia u płci - stał się Bałtroczyk tzw. Poetą-pieśniarzem. Nie była to twórczość łatwa dla publiczności. Bałtroczyk jest twórcą tzw. Pętli śmierci, znanej też jako “Obieg Bałtroczyka”; są to akordy a-moll, C-dur, E-dur wykonywane długo, monotonnie i nad wyraz jednostajnie. Szczątkowe powodzenie nie trwało długo i Bałtroczyk poszedł w naukę. Uczył studentów przedmiotów o nazwach długich i niejasnych. Odmówił pisania pracy doktorskiej, więc musiał przestać uczyć. Stał się Bałtroczyk konferansjerem, zapowiadaczem tych, którzy nauczyli się tego, czego on nauczyć się nie mógł. Nie do końca wiadomo, czemu mu się powiodło, ale to fakt. Prowadził i prowadzi niemal wszystko, w tym samochody i motocykle. Wystąpił w kilkuset programach telewizyjnych jako prowadzący lub wykonawca. Prowadził setki imprez estradowych i łatwiej wymienia te, których nie prowadził, niż odwrotnie. Naprawdę jest Bałtroczyk osobnikiem depresyjnym i monotematycznym (dzieci, samochody, motocykle). Ma dwa garnitury, jeden elegancki, a drugi garnitur.

Marcin Daniec

Marcin Daniec jest jednym z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu. Od lat święci triumfy na scenach w Polsce i za granicą. Fenomen Marcina Dańca wiąże się z jego znakomitym kontaktem z publicznością, której reakcje stają się częścią programu. Artysta jest znaną postacią telewizyjną, autorem i głównym wykonawcą programów: „Meeting Kabaretowy” oraz „Marzenia Marcina Dańca”. Prowadził również lubiany przez publiczność „Hit Dekady” oraz „Euro Show” w TVP2. Wyrazem sympatii publiczności dla tego wspaniałego artysty są liczne nagrody. Pierwszym cennym wyróżnieniem była otrzymana w 1993r. „Karolinka” za debiut na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Następnie nagroda tygodnika „Wprost” uznająca Marcina Dańca za jednego z dwudziestu „Kreatorów Rzeczywistości”. Artysta posiada także 4 Telekamery (w tym Złota Telekamera) oraz 5 „Błękitnych Meloników Charliego” przyznanych przez publiczność podczas Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Marcin Daniec w 2003 roku został uznany „Satyrykiem Wszechczasów”. Nic dziwnego zatem, że satyryk przez cały rok odwiedza sale koncertowe i domy kultury w kraju i za granicą. Marcin Daniec ma to szczęście, że sympatia ludzi przekłada się na frekwencję na koncertach. Oprócz licznych imprez biletowanych artysta występuje podczas plenerów miejskich, na imprezach firmowych oraz bierze udział w akcjach charytatywnych.

Kabaret Czesuaf

Czesuaf – doświadczony, ale ciągle jeszcze młody kabaret z Poznania. Trzej fajni faceci i jedna fajna babka. Prezentują inteligentny, niebanalny humor dla widzów na scenach całej Polski. Kabaret Czesuaf od 2002 r. rozśmiesza widzów w całej Polsce. Przez ten czas grupa stworzyła kilkanaście autorskich programów komediowych, zdobyła nagrody na największych festiwalach kabaretowych i wystąpiła w najważniejszych realizacjach telewizyjnych. Najbardziej rozpoznawalne numery kabaretu to m.in. „Mowa nienawiści”, „Rośliny doniczkowe” i „Ferie w Zakopanem”.

Pan Li

Mówią, że jest najlepszym komikiem wśród iluzjonistów i najlepszym iluzjonistą wśród komików. I mają rację. Jako jedyny w Polsce łączy sztukę kabaretową z efektownymi technikami iluzjonistycznymi. Rozśmiesza do łez i zdumiewa. Nazywają go również mistrzem mikroiluzji. To też prawda. Magia na wyciągnięcie ręki to jego druga specjalność. I jeszcze jedno: zawsze znajduje sposób, żeby rozbawić i oczarować publiczność. Kiedy występuje, nic nie jest w stanie go zaskoczyć. To on zaskakuje. Od tego jest.