Sopocka Noc Kabaretu w Operze Leśnej 3.08.2019. Kto wystąpi? [program]

3 dzień festiwalu w Sopocie. Kto zagrał w Operze Leśnej?

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2019. Kto wystąpił w czwartek 15.08 (15 sierpnia)? To dzień dwóch koncertów: Przeboje z winyla i Przeboje wolnej Polski. Kto wystąpił na scenie Opery Leśnej? Program 3. dnia festiwalu w Sopocie. Gdzie oglądać festiwalowe koncerty w telewizji i online...