Space Fest w B90 13-14 grudnia 2019. Odpowiedz na pytanie i wygraj podwójne zaproszenie KONKURS

Przez tydzień poprzedzający festiwal, grupa muzyków będzie spotykać się na sali prób, aby wspólnie stworzyć materiał i zaprezentować go na żywo przed spacefestową publicznością. Na czele PPE 9 stanie tym razem Adam Franklin - znany jako wokalista i gitarzysta shoega-ze’owego zespołu Swer-vedriver. Ponadto, sekcją dętą pokieruje Wojciech Jachna (m. in. Innercity Ensceble). W programie Space Fest 13 grudnia, od 19.00 usłyszymy następujące zespoły: Kwiaty (PL), Dynasonic (PL), Chicos de Nazca (CL), Marble Arch (FR), wspomniany już The Cosmic Dead (UK), Rogulus X Szwelas und Gos + Czerkas + Ika - STEERAGE Ika (PL), KSAS (PL), DJ Doug Shipton / Finders Keepers (UK), natomiast 14 grudnia: Straytones (UA), Pure Phase Ensemble ft. Adam Franklin (Swervedriver) (UK/PL), The Blind Suns (FR/PL), The Telescopes (UK), Titanic Sea Moon (PL), HEADS. (AT/D), DJ Doug Shipton / Finders Keepers (UK).