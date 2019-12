Space Fest w B90. Przed nami festiwal muzyki psychodelicznej, shoegaze i space-rocka [13 i 14 grudnia 2019]

13 i 14 grudnia gdański kosmodrom po raz dziewiąty wystrzeli w kosmos rakietę o nazwie SpaceFest! I jak co roku, postaramy się dosięgnąć gwiazd, wejść na inną orbitę i lewitować przy dźwiękach emitowanych przez artystów z najróżniejszych zakątków globu. Niezmiennie, fani takich gatunków, jak rock psychodeliczny, space-rock, shoegaze, Krautrock, noise czy dreampop będą mieli okazję uczestniczyć w muzycznej uczcie i delektować się propozycjami przygotowanymi przez organizatorów wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Nasiono. Nie zabraknie też okazji do tańca przy zaskakujących dźwiękach.

Jedną z najjaśniejszych (aczkolwiek brodatych) gwiazd SpaceFestu będzie THE COSMIC DEAD – psychonautyczny, kosmodeliczny kwartet z Glasgow. Choć „Martwi”, to od 2010 zgłębiają rejony Krautrocka, doom’u i rocka psychodelicznego, aby składać żywy hołd kosmosowi. Po ich koncertach można spodziewać się syntezatorowych pejzaży tworzonych z religijnym wręcz uniesieniem, gitarowego splendoru i potężnego, hipnotycznego brzmienia – jak gdyby Hawkwind i Popol Vuh umówiły się na jam w nieskończonej czasoprzestrzeni. Po oszałamiającym występie w 2015 roku (z którego niektórzy do dziś nie mogą się otrząsnąć), do Gdańska w glorii chwały, świętując 30-lecie wydania legendarnego albumu „Taste”, powrócą THE TELESCOPES. Grupa pod wodzą Stephena Lawrie’ego, eksploruje wyjątkowe, panoramiczne brzmienia, łączące muzykę eksperymentalną, drony, noise i psychodelię. Jak sami opisują, utwory z najnowszego albumu „Exploding Head Syndrome” to seria „konwulsji dźwiękowych przekraczających parametry kompozycji intuicyjnej, aż do granic złudzenia słuchowego”.

Niekwestionowaną atrakcją (i jak zwykle, wielką niewiadomą) będzie koncert PURE PHASE ENSEMBLE 9 - międzynarodowej formacji stworzonej specjalnie na potrzeby festiwalu SpaceFest! Przez tydzień poprzedzający festiwal, grupa muzyków będzie spotykać się na sali prób, aby wspólnie stworzyć materiał i zaprezentować go na żywo przed spacefestową publicznością. Na czele PPE 9 stanie tym razem ADAM FRANKLIN – znany przede wszystkim jako wokalista i gitarzysta shoegaze’owego zespołu SWERVEDRIVER. Ponadto, sekcją dętą pokieruje WOJCIECH JACHNA (m.in. INNERCITY ENSEMBLE, czy niegdyś CONTEMPORARY NOISE SEXTET). Uczestników SpaceFestu na zupełnie inną orbitę wystrzeli koncert grupy HEADS, w której skład wchodzi dwóch Niemców i jeden zabłąkany Australijczyk. Pomimo tak różnorodnych wpływów jak Total Control, Shellac czy Rowland S. Howard, ostatecznie wszyscy oni zwracają się w stronę tej samej grobowej otchłani, aby wspólnie kreować ciężkie i mroczne dźwięki spod znaku noise i sludge.

Dla wielbicieli delikatniejszych klimatów, bardziej oscylujących w rejonach dream popu i shoegaze’u, pozycją obowiązkową będzie francuska grupa MARBLE ARCH. Repertuar tego zespołu można zestawić z dokonaniami The Radio Dept., Slowdive, The Wake (okres Sarah Records) czy Deerhunter – gdyż wszyscy oni mają podobne upodobania do przesterowanych gitar i popowych melodii. CHICOS DE NAZCA to zespół z Santiago de Chile, który w swej muzyce odwołuje się do chilijskiej kultury i mistycznych doznań wywoływanych przez kwas lizergowy u lokalnych mieszkańców. Dźwięki generowane przez Chicos de Nazca, poprzez siłę niekończących się powtórzeń, przesterów, zapętlonych riffów również wprowadzają w hipnotyczny stan i otwierają drzwi umysłu. Wbrew frazie „cudze chwalicie, swego nie znacie”, organizatorzy postanowili wyeksponować też artystów z trójmiejskiej wytwórni Nasiono Records . KSAS (Karol Schwarz All Stars) to czysta, spontaniczna energia. Muzyka na setkę, bez przygotowań, bez prób. Przez niemal 20 lat działalności zespół zmieniał skład i oblicze. Stała jest jedna: ściana delayów, która po sześciu latach od wydania poprzedniego albumu „Hi, Mom!” powraca na „Hi D(e)ad!” z całą subtelną mocą.

Gdańsk będzie reprezentowany także przez zespół KWIATY. Ich muzyka ma cztery różne korzenie, a efektem tego jest połączenie indie-rocka, muzyki psychodelicznej, shoegaze oraz inspiracji rodem z serialu Twin Peaks. Kwiaty oscylują na pograniczu gatunków, tworząc wciągające piosenki, czasem zahaczając o bardziej dynamiczne elementy, zakorzenione w muzyce punk rockowej. DYNASONIC to supertrio tworzone przez Mateusza Rychlickiego (Kristen, Kobieta z Wydm), Adama Sołtysika (ex-Pogodno) i Mateusza Rosińskiego (wrong dial, Dym Records) i grające Dubwave. Tak można określić ich muzykę, w której puchnący od basów dub romansuje z retro dźwiękami klasycznego instrumentu i field recordingu. Hipnotyzująca repetytywność w naturalny sposób podpowiada skojarzenia z falami, przy czym eksperymentalna elektronika każe pamiętać, że jeśli już fale, to raczej wzburzone. STRAYTONES to grupa z Kijowa grająca psych rock, z wyraźnie zarysowanymi elementami garage, surf rocka, nasycony inspiracjami muzyką lat 60., klimatami hippie i nowej psychodelii spod znaku The Brian Jonestown Massacre, Night Beats, Wand, Ty Segall, Fuzz, Oh Sees.

THE BLIND SUNS to z kolei francusko-polskie trio, inspirujące się takimi grupami jak Mazzy Star, The Jesus and Mary Chain, czy The Primitives. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowe riffy, przywołujące skojarzenia z teksańskim tremolo Duane’a Eddy’ego czy gitarą Linka Wraya – które doskonale współgrają z wokalem Doroty Kuszewskiej. Na SpaceFest! 2019 zagrają też wyłonieni w ramach konkursu TITANIC SEA MOON. Członkowie tego noisowego składu wywodzącego się ze Słupska i Elbląga wcześniej występowali m.in. w zespołach: Ewa Braun, Guernica Y Luno, Wszystkie Wschody Słońca, Przyzwoitość, Shitface, Tornado Space Ship, Najprzyjemniejsi. Pewnym zaskoczeniem może być występ formacji MARKA „ROGULUSA” ROGULSKIEGO – Rogulus X Szwelas und Gos + Czerkas + Ika,, będący połączeniem koncertu muzyki improwizowanej i działań performatywnych. Muzycy wykorzystują rzadkie techniki artykulacji dźwięku i preparacji oraz eksperymentują w obszarze współczesnych form wyrazu. Jako wykonawcy stosują nieortodoksyjne techniki gry na instrumentach koncentrując się przede wszystkim na sonorystycznych aspektach muzyki.

Tradycyjnie, każdy dzień festiwalu kończyć będą sety DJ-skie. Tym razem afterowe obłędne disko będzie dziełem DOUGA SHIPTONA – znanego londyńskiego DJ’a, kolekcjoner płyt winylowych, autora kompilacji wydawanych na LP i współzałożyciela legendarnej wytwórni Finders Keepers Records. Doug aktywnie działa na rzecz krzewienia miłości do muzyki klasy B, wydobywając na światło dzienne schizoidalne, eklektyczne artefakty z annałów historii popu. Jak co roku, SpaceFest zapewnia doskonałą muzykę, zero grawitacji i maximum atmosfery. PROGRAM FESTIWALU

13 grudnia 2019 | start 19:00

Kwiaty (PL)

Dynasonic (PL)

Chicos de Nazca (CL)

Marble Arch (FR)

TheCosmic Dead (UK)

Rogulus X Szwelas und Gos + Czerkas + Ika - STEERAGE Ika (PL)

KSAS (PL)

DJ Doug Shipton / Finders Keepers (UK) 14 grudnia 2019 | start 19:00

Straytones (UA)

Pure Phase Ensemble ft. Adam Franklin (Swervedriver) (UK/PL)

The Blind Suns (FR/PL)

The Telescopes (UK)

Titanic Sea Moon (PL)

HEADS. (AT/D)

DJ Doug Shipton / Finders Keepers (UK)

Organizator: Stowarzyszenie Nasiono

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk 13-14 grudnia 2019 | Klub B90 | Gdańsk, ul. Elektryków, www.spacefest.pl |

Bilety jednodniowe: 35-55zł | Karnety: 55-85zł

Szczerze o muzyce: Paprodziad