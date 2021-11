Spacer do 11 km od Gdańska. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 27 - 28 listopada?

Spacerem w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Gdańsku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 28 listopada w Gdańsku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Ornitologiczny spacer z Radiem Gdańsk po Dolnym Mieście

Stopień trudności: 1

Dystans: 4,28 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 70 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gdańska poleca Max_c74

Wycieczka piesza przygotowana przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Trasa spaceru jest łatwa do pokonania. Możliwość zobaczenia i posłuchania różnych gatunków ptaków to główna atrakcja tej wycieczki. Nie zabrakło również ciekawych opowieści związanych z tematem spaceru. Wycieczki prowadzone przez Instytut Kultury Miejskiej są darmowe i każdy może w nich uczestniczyć. Polecam wycieczki z IKM.

