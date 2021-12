Spacer do 11 km od Gdańska. Urokliwe ścieżki na weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Gdańsku ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 grudnia w Gdańsku ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Drzewa pomnikowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Stopień trudności: 1

Dystans: 15,11 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podejść: 1 143 m

Suma zejść: 1 132 m

GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Gdańska

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym skrywa się wiele ciekawych pomników przyrody. Wśród nich mamy tzw. okazy ożywione i nieożywione. Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. drzewa, zaś do drugiej chociażby głazy. Wiele z nich jest skatalogowanych i posiada własny numer na podstawie, którego możemy poznać jego wymiary, wiek, pochodzenie, a nawet ciekawą legendę. Sporo jest jednak też okazów niezarejestrowanych, które warto poznać przemierzając leśne ścieżki. Tym razem tematem naszej wędrówki były ciekawe okazy drzew, które skrywają się w leśnej gęstwinie lasów Trójmiasta. Zobaczyliśmy nie tylko potężne dęby i buki, ale także olbrzymie sosny, modrzewie, daglezje i żywotniki.

Nawiguj