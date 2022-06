Spacer lasami z Doliny Radości do tajemniczego Wąwozu Huzarów

Dolina Radości - Gdańsk Oliwa

Zaczynamy w Dolinie Radości w Oliwie, dochodząc pieszo do Rybakówki lub dojeżdżając do niej samochodem. W tym drugim przypadku zostawiamy auto na parkingu i cofamy się w dół asfaltowej drogi, trzymając się oznaczeń czarnego szlaku.

Już po chwili schodzimy z asfaltu i wchodzimy do lasu obok zabudowań należących do firmy wodociągowej. I tu mamy do czynienia z pierwszym i w zasadzie jedynym uciążliwym miejscem na szlaku - podejściem pod górę. Na wdrapanie się na górę musimy przeznaczyć około kwadransa, a na pocieszenie napiszę, że naprawdę stromy jest tylko pierwszy odcinek.