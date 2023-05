Spacer po fortyfikacjach Biskupiej Górki w Gdańsku. Odkryj zapomniane przez czas obiekty. ZDJĘCIA Redakcja

Fortyfikacje Biskupiej Górki w Gdańsku. Tak jak całe to miejsce, tak i jego zabytkowe fortyfikacje, niektóre widoczne z daleka, inne bardziej ukryte, przyciągają miłośników historii. Tym bardziej że jeszcze wiele obiektów jest mało dostępnych. Biskupia Górka od czasu do czasu ujawnia swoje tajemnice, jak wejście do jednego z XVII wiecznych pomieszczeń, które zostało odkryte po jednej z powodzi, tylko dlatego, że ziemia się osunęła ze stoku. Dziś zabieramy Was na niezwykły spacer po fortyfikacjach Biskupiej Górki i jego lesie.