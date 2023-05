Spacer śladami znanego gdańszczanina Güntera Grassa. Odkrywamy Wrzeszcz, jakiego nie znacie

Zatrzymujemy się przed altanką i zastanawiamy się, gdzie był domek dla łabędzi:

„... domek dla łabędzi nie należał ani do browaru, ani do obrony przeciwlotniczej; domek dla łabędzi, trochę większy od psiej budy naszego Harrasa, należał do Tulli. Spędzała w nim całe popołudnia, a my podawaliśmy jej do środka puszkę z pijawkami. Tulla rozbierała się i przystawiała je: do brzucha i do nóg. Pijawki pęczniały, robiły się sinoczarne jak krwawe wylewy, drżały lekko, coraz słabiej, a gdy tylko były pełne i dawały się łatwo odjąć, Tulla, blada jak ściana, wrzucała je do drugiej puszki po konserwach.”