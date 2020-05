Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gdańsk zyskała nowy sprzęt. Jego łączna wartość to 192 tys. zł

Kamera termowizyjna, wyciągarka linowa, młoty wyburzeniowe, wiertnica i piła łańcuchowa – to tylko część urządzeń, które we wtorek, 26.05.2020, trafiły do Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Gdańsk. Nowy sprzęt został ufundowany przez Fundację Grupy PERN w drodze darowizny finansowej, a jej wartość to 192 tys. zł.

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zajmuje się przede wszystkim ratowaniem poszkodowanych podczas katastrof technicznych i naturalnych. Dodatkowo wspiera policję w poszukiwaniach osób zaginionych w otwartym terenie. Należy do niej 44 ratowników oraz 8 psów ratowniczych. - Każdego roku Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza bierze udział w wielu pokazach, akcjach charytatywnych i festynach. Wszystkie działania ratownicze, społeczne i edukacyjne mają na celu niesienie pomocy, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Gdańska grupa wchodzi w skład USAR Poland, która jest zgłoszona do dobrowolnej puli pomocy międzynarodowej – informuje st. kpt. Karina Stankowska, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Aby móc dobrze wykonywać swoje zadania, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza potrzebuje profesjonalnego sprzętu. Dzięki Fundacji Grupy PERN ratownicy zyskali teraz m.in. kamerę termowizyjną, pracującą w paśmie niskich temperatur, zestaw narzędzi o napędzie hydraulicznym, w tym stację mocy, młoty wyburzeniowe, wiertnicę i piłę łańcuchową, wyciągarkę linową o napędzie spalinowym z oprzyrządowaniem, piłę stołową o średnicy tarczy 350 mm, wyrzutnię liny oraz wykrywacz urządzeń GSM. - Realizacja projektu jest bardzo ważna dla pomorskich strażaków, pozwoli na modernizację jednej z grup specjalistycznych w sprzęt, który służy niesieniu pomocy osobom potrzebującym – mówi dalej st. kpt. Karina Stankowska. - Jesteśmy przekonani, że otrzymane wsparcie wpłynie na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie województwa pomorskiego, kraju oraz poza granicami Polski.