Spektakl „Co pan na to, panie Freud?” w Teatrze w Blokowisku 6.12

„Co pan na to, panie Freud?” to dramat, który mimo upływu czasu ciągle jest aktualny. Poszukiwania innej, lepszej rzeczywistości, próba organizowania sobie własnego świata według własnych wyobrażeń, próby porozumienia się z innym człowiekiem, chęć posiadania i dominacji to główne problemy tej sztuki.

Napisany w 1989 roku dramat „Co pan na to, panie Freud?” jest jednym z najczęściej wystawianych dramatów Teatru Zielony Wiatrak. Aktualnie prezentowana wersja, to czwarta już odsłona tej sztuki. Spektakl „Co pan na to, panie Freud?” zdobył II miejsce na I Sopockich Konsekwencjach Teatralnych - ogólnopolskim sekwencyjnym przeglądzie małych form scenicznych w Teatrze BOTO w Sopocie w grudniu 2017 r.

W spektaklu wystąpią: Jacek Labijak - M1 Bohater, Marek Brand - M2 też Bohater, Maciej Szemiel - M3 chyba Bohater. Tekst i reżyseria - Marek Brand. Rezerwacje: tel. 58 557 42 47 i marek.brand@plama.art.pl.

