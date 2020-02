Spektakl "Pan Trener" na Stadionie Energa Gdańsk [1.03.2020]

Wojtek Tremiszewski – trójmiejski aktor, autor i improwizator, znany m.in. z Kabaretu Limo i serialu „Spadkobiercy” oraz Stadion Energa Gdańsk zapraszają na wyjątkowy monodram teatralny „Pan Trener - komedia piłkarska".

Reżyserem monodramu jest Jakub Ehrlich, a autorem tekstu Szymon Jachimek. Wspólnie z Wojtkiem Tremiszewskim stworzyli komediową postać Rafała Wąsika, trenera V-ligowej drużyny Ajax Mściszewice.

Nic to, że za swoją pracę pobiera honorarium w postaci świeżych jajek i wiader z tynkiem, nic wreszcie to, że żona ma dosyć jego jednoosobowych narad taktycznych w garażu – on kocha, po prostu kocha piłkę nożną, a każdy mecz jest dla niego ważniejszy niż narodziny własnego dziecka. I choćby cały świat i tabela ligowa mówiły mu, że ta miłość do futbolu jest nieodwzajemniona, on nie jest w stanie jej porzucić. Może to toksyczny związek i pewny przepis na zmarnowanie sobie życia. A może Wąsik ma więcej rozumu niż ktokolwiek w gminie przypuszcza, bo wytrwale ściga swe wielkie marzenie – mówi Wojtek Tremiszewski.