Splednor Gedensis 2019. W piątek gala rozdania nagród i tytułów Mecenasa Kultury Gdańska

Siedem nominacji do nagrody Splendor Gedenensis za 2019 i dwóch kandydatów do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska. Laureatów poznamy już w piątek, 6 marca. O godzinie 19.00 w Teatrze Wybrzeże odbędzie się uroczysta gala.

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis po raz pierwszy została wręczona 4 sierpnia 1973 roku. Jest najstarszym i najistotniejszym wyróżnieniem gdańskim w dziedzinie kultury. Początkowo nazwano ją Nagrodą Miasta Gdańska, potem Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki i w końcu Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Obecną nazwę nosi od 2004 roku. Laureatami nagrody w poprzednich latach zostali między innymi Leszek Możdżer, Stefan i Krystyna Chwinowie czy Dorota Kolak.

Nominacje Splendory 2019 Agata Bykowska

Aktorka filmowa i teatralna, związana od 1993 roku z Teatrem Wybrzeże. Jej pierwszą główną rolą na tej scenie była Andrea w spektaklu „Bella figura”. W Teatrze Wybrzeże gra m.in. w spektaklach „Trojanki”, „Więzi”, „Płatonow”. Nominowana za kreację Maryni w spektaklu „Karmaniola, czyli od Sasa do Lasa” Stanisława Moniuszki w reżyserii Pawła Aignera, gdzie kapitalnie zagrała rolę „zwiewnej polskiej dzieweczki świetnie przełamaną chłopskim charakterem i inscenizacyjnymi smaczkami”. Zapadająca w pamięć, wyrazista postać Maryni została znakomicie przyjęta przez krytyków teatralnych i doceniona przez publiczność. Recenzenci chwalili zwłaszcza talent wokalny, który Agata Bykowska zaprezentowała w dziele Stanisława Moniuszki.

Anita Głowińska

Pisarka i ilustratorka książek dla dzieci. Ukończyła Konserwację i Restaurację Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Uniwersytecie w Toruniu. Jej publikacje przeznaczone dla najmłodszych cieszą się dużą popularnością w całym kraju, a napisała ich kilkadziesiąt. Największy rozgłos przyniosła autorce seria książeczek „Kicia Kocia”. Poza bestsellerową serią o rezolutnej i przebojowej kotce pisarka wydała także inną znaną serię, która nosi tytuł „Tornister pełen przygód”. Anita Głowińska zajmuje się także ilustrowaniem swoich powieści dla najmłodszych oraz grafiką użytkową. Nominowana za bestsellerową serię „Kicia Kocia”. Publikacje Anity Głowińskiej cieszą się uznaniem krytyków i ogromną popularnością wśród dzieci, są osiągnięciem w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Główna bohaterka serii, tytułowa Kicia Kocia, pomaga najmłodszym czytelnikom poznawać świat, uwrażliwia ich na jego różnorodność, przyczynia się do rozpoznawania emocji. Książki Anity Głowińskiej, które osiągają rekordowe nakłady (4 mln egzemplarzy) w istotny sposób kształtują gusta i postawy wielu polskich dzieci.

Katarzyna Józefowicz

Rzeźbiarka, autorka instalacji i rysunków, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dziekan Wydziału i Intermediów tej uczelni. Tworzy rozbudowane, wieloelementowe prace, które każdorazowo wpisuje w zastane przestrzenie. Ulubionym materiałem wykorzystywanym przez Katarzynę Józefowicz jest papier i tektura, z natury nietrwałe i delikatne. Tworzy z nich duże, złożone z tysięcy elementów, misternie wykonane konstrukcje. Jej dzieła są pracochłonne, wymagają czasami kilkuletniej, monotonnej pracy. Nominowana za cykl indywidualnych wystaw, których dominującym elementem była praca „między słowami” zrealizowana pod takim samym tytułem w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Dzieła artystki można było oglądać na wystawach „Między słowami” w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie, „poza słowami” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, „Katarzyna Józefowicz /między słowami” w Galerii Miejskiej we Wrocławiu, „Bez końca” w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem.

Recenzenci zwracali uwagę, że Katarzyna Józefowicz eksploruje to, co „powszechne, zwyczajne, wspólne i potoczne, a „Między słowami” to lekki pomnik pisma ręcznego, formy komunikacji, która wychodzi z użytku, ustępując bezrefleksyjnemu „kopiuj-wklej”. Podkreślano też konsekwentne używanie przez artystkę materiału tak kruchego i błahego jak zadrukowany nieaktualnymi wiadomościami papier. W trakcie pracy nad kolejnymi rzeźbami artystka oczyszcza poszczególne ich składniki ze znaczeń i historii. Jej działania stanowią diagnozę stanu cywilizacji i kondycji jednostki. Natalia Koralewska i Jakub Knera (Fundacja Palma)

Założyciele Fundacji Palma tworzą projekty i narracje, w oparciu o konkretne gdańskie miejsca i zapraszają odbiorców do ich współodczuwania. Koncentrują się na działaniach kulturalnych o charakterze artystycznym, historycznym i edukacyjnym. Palma inspiruje się tym, co lokalne – morzem, naturą, historią Gdańska i regionu – i tym, co zapomniane.

Nominowani za realizacje wielu projektów kulturalnych podejmujących w nowatorski i atrakcyjny dla odbiorcy temat gdańskiej i pomorskiej tożsamości. Stworzyli koncepcję i przygotowali m.in. trzecią edycję „Nocy Wrzeszcza” (interdyscyplinarnego projektu w którym poprzez koncerty, wystawy i spotkania opowiadali o tożsamości gdańskiej dzielnicy), projekt „Zatoka- autorskie pamiątki” (oryginalne pamiątki zaprojektowane przez gdańskie artystki i artystów m.in. pocztówki z architekturą modernistyczną i nadmorskie kafle), „Instytut Langfur. Zrozumieć Wrzeszcz” (witryna internetowa opisująca historię i tożsamość Wrzeszcza poprzez zbiór reportaży i wywiadów z mieszkańcami dzielnicy pamiętającymi ją sprzed kilkudziesięciu lat), „50 lat Dolarowca” (obchody półwiecza najsłynniejszego gdańskiego modernistycznego wysokościowca, na które złożyła się specjalnie wydana gazeta, wykład i happening w Noc Sylwestrową) „Gdańska Szkoła Szyldu” (internetowa platforma prezentująca gdańskie projektantki i projektantów, którzy mogą zaprojektować nowe szyldy dla gdańskich sklepów i lokali gastronomicznych, zgodne z Uchwałą Krajobrazową Gdańska).

Chris Niedenthal

Jeden z najbardziej cenionych europejskich fotoreporterów. Laureat nagrody World Press Photo. Współpracował z magazynami „Newsweek”, „Time”, „Der Spiegel” . Był świadkiem powstania wolnego związku zawodowego „Solidarność”. Wraz z angielskim dziennikarzem, Michaelem Dobbsem, był pierwszym zagranicznym fotoreporterem wpuszczonym do Stoczni Gdańskiej podczas strajku w 1980 roku. Dokumentował wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Jego fotografia transportera opancerzonego przed warszawskim kinem „Moskwa”, na którego fasadzie widnieje afisz filmu „Czas Apokalipsy” stała się wizualną metaforą tych wydarzeń. Dokumentował również upadek komunizmu w 1989 roku. Najlepiej się czuje ukazując klimat nieoczywistych zdarzeń, nadaje im często dodatkową historię.

Nominowany za publikację „Niedenthal Gdańsk 2018”. Fotoreporter portretował Gdańsk w 2018 roku, na nowo odkrywał miejsca znane i zapomniane, położone w śródmieściu i na obrzeżach. W centrum jego zainteresowania znaleźli się mieszkańcy Gdańska – pochwyceni w trakcie codziennych zajęć i chwil wypoczynku. Podczas realizacji tego projektu powstało kilka tysięcy zdjęć. Idea przygotowania albumu pokazującego Gdańsk w 2018 roku była inicjatywą Pawła Adamowicza. Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska nadała projektowi nowe znaczenie. Chris Niedenthal, przyjechał na uroczystości pogrzebowe, stały się one również tematem zdjęć, stanowiąc końcowy akord projektu. Jego najważniejszym elementem stał się album, którego premiera odbyła się podczas Święta Wolności i Solidarności w 2019 roku. Na 240 stronach publikacji znajduje się ponad 200 niezwykłych fotografii wykonanych w 2018 i 2019 roku. Ukazują one miasto w sposób nieoczywisty, inspirują do dyskusji i refleksji. To zbiorowy portret miasta i jego mieszkańców oraz ostatnie pożegnanie z Prezydentem. Alina Ratkowska

Klawesynistka, dyrygentka, wykładowczyni, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, współzałożycielka wytwórni płytowej Sarton, pomysłodawczyni i dyrektorka Festiwalu Goldbergowskiego, który od 2006 roku odbywa się w Gdańsku. Współpracuje z Goldberg Baroque Ensemble, zespołem specjalizującym się w wykonawstwie muzyki zachowanej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Dokumentuje utwory w serii „Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska”.

Nominowana za książkę „Śladami Goldberga. Życie i twórczość gdańskiego klawesynisty i kompozytora Johanna Gottlieba Goldberga” oraz dwupłytowy album „Johann Gottlieb Goldberg - Complete Solo Harpsichord Works” Publikacje przybliżają osiemnastowieczną muzykę i sylwetkę Johanna Gottlieba Goldberga, kompozytora i klawesynisty urodzonego w Gdańsku. Dla muzykologów, muzyków i wszystkich miłośników sztuki dźwięku i historii Gdańska są to wyjątkowe wydawnictwa. Książka, pierwsze na świecie monograficzne opracowanie o Johannie Gottliebie Goldbergu, opowiada prywatnym i zawodowym życiu kompozytora, a płyty pozwalają zanurzyć się w jego muzyce i docenić jej piękno i precyzję. Krystyna Stańko

Jedna z najciekawszych wokalistek jazzowych w Polsce, obdarzona oryginalnym kontraltem, autorka tekstów, kompozytorka, doktor sztuk muzycznych. Jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, od kilkunastu lat pracuje, jako wykładowczyni śpiewu w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Nominowana za płytę „Aquarius - The Orchestral Session” z udziałem swojego kwintetu i orkiestry Sinfonia Viva. Wokalistka sięgnęła po znane standardy i tematy jazzowe takie jak My Favorite Things, You don’t know what love is, Once I loved, a także kompozycje Chicka Corei, a aranżacje stworzył znakomity pianista i kompozytor Krzysztof Herdzin. Płyta zebrała świetne recenzje, udział w niej wzięli znakomici instrumentaliści między innymi Dominik Bukowski, Piotr Lemańczyk, Marcin Wądołowski, Mikołaj Stańko i wirtuoz skrzypiec Mateusz Smoczyński. Mecenas Kultury Gdańska

Firma Ziaja jest Mecenasem Teatru Wybrzeże. Współpraca rozwija się od kilkunastu lat, mecenat firmy jest wsparciem dla bieżącej działalności gdańskiego teatru. Wzrost działalności mecenatu nastąpił w 2018 roku, dzięki temu znacząco poszerzyła się oferta edukacyjna Teatru Wybrzeże. Firma Ziaja została założona w 1989 roku przez Aleksandrę i Zenona Ziaję. Działalność firmy to produkcja farmaceutyków i kosmetyków pielęgnacyjnych.

Robyg S.A. jest Mecenasem Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. Wsparcie firmy umożliwia realizację najważniejszych projektów Chóru, w tym Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana oraz Dorocznego Koncertu Bożonarodzeniowego. Firma Robyg, czołowy gdański deweloper, przyczynia się do rozwoju infrastruktury mieszkaniowej jednocześnie angażując się w rozwój kultury. Obecność Robyg w gronie sponsorów jest finansowym wentylem bezpieczeństwa dla projektów Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. Piątkowa gala ma charakter zamknięty.

