„Spojrzeć ludziom prosto w oczy…”. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otworzono wystawę, poświęconą Janowi Olszewskiemu

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku postanowiło oddać cześć Janowi Olszewskiemu - premierowi Polski w latach 1991–1992. 7 lutego przypada czwarta rocznica jego śmierci. Z tej okazji władze muzeum otworzył specjalną wystawę pod tytułem „Spojrzeć ludziom prosto w oczy…”. Nazwa zawiera cytat ze słów byłego premiera, które wypowiedział podczas jego odwołania w czerwcu 1992 roku.

- Tą wystawą chcemy przywołać pamięć o Janie Olszewskim. W zasadzie my tę pamięć o Janie Olszewskim przywołujemy codziennie. Sala konferencyjna w naszym muzeum nosi właśnie jego imię. Pamięć dotyczy osoby wyjątkowej, której życiorys obfituje w tyle wydarzeń o charakterze niepodległościowym, że można by je rozdzielić na wiele postaci, a one skupiają się w jednej osobie - tak mówił dr Marek Szymaniak, Zastępca Dyrektora Muzeum do Spraw Naukowych