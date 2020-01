Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko" opłaciła zaległe rachunki za prąd z czterech miesięcy

W czwartek potrzymaliśmy telefon od przedstawiciela spółki, który poinformował nas, że należności zostały uregulowane. Takie samo zapewnienie otrzymaliśmy z sekretariatu spółdzielni.

- Mieszkańcy spółdzielni nie ukrywają swoich obaw - komentuje radny Przemysław Majewski. - Wyłączenie prądu to nie tylko brak możliwości skorzystania ze sprzętów domowych, ale także brak ogrzewania, bo część z budynków korzysta z pomp ciepła. Bez wątpienia tego typu sygnału wskazują na permanentne problemy spółdzielni z płatnościami za media. Nie tak dawno temu, mieszkańcy informowali o zadłużeniu SM w spółce GPEC, prezydent Grzelak wspominał o zadłużeniu wobec miasta. To pokazuje do jak dramatycznej sytuacji finansowej doprowadził spółdzielnię zarząd wraz z rada nadzorczą - dodaje radny PiS.