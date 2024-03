Społeczny Gdańsk wytyka problemy w gdańskich instytucjach. "Hasła o równym traktowaniu muszą mieć pokrycie w rzeczywistości"

Jak mówił Szczepański, przy budynku brakuje miejsc parkingowych od frontu. Te znajdują się od strony zaplecza, ale przeznaczone są dla pracowników. Nie jest to jednak jedyny problem, jeśli chodzi o ten budynek.

– Wejście od przodu budynku jest poważnie utrudnione osobom z trudnościami w poruszaniu się. Niemożliwym jest umówienie się na konkretną godzinę, a przy numerkach do kolejki kończących się o godzinie 9, stanowi to kolejną barierę w tej instytucji. Do tego należy wspomnieć niezrozumiałe regulacje, której przykładem jest oczekiwanie od osoby, której niepełnosprawność skutkuje brakiem możliwości pisania, żeby własnoręcznie się podpisała. Ostatecznie osoba ta musiała złożyć odciski palców. Hasła o równym traktowaniu muszą mieć pokrycie w rzeczywistości – skwitował kandydat na prezydenta.