Spółka rolniczo-spożywcza RENK otwiera kolejne pawilony handlowe. Uroczyste otwarcie w obecności polityków PiS

O godzinie 13:00 przed nowymi pawilonami handlowymi miało miejsce uroczyste otwarcie niedawno zakończonej inwestycji. Spółka RENK oddała do użytku dwie kolejne hale, w których lokalni przedsiębiorcy będą mogli sprzedawać swoje produkty.

W 1999 roku oddano do użytku pierwszy obiekt, była to hala kwiatowa. Potem sukcesywnie te obiekty się rozbudowywały, i powoli powierzchnia do zabudowy zaczyna się kurczyć. My po prostu tworzymy warunki handlowe dla polskiego przedsiębiorcy, dla polskiego rolnika. Staramy się o sprzedaż dobrego polskiego produktu - tymi słowami uroczystość rozpoczął prezes RENK Paweł Dołkowski - Tutaj kupują i hotelarze, i sklepikarze, i restauratorzy. Chociaż nie tylko oni, zaopatrujemy też małe trójmiejskie ryneczki. Ci wszyscy kupują produkty stąd, ponieważ są gwarantem bardzo dobrej jakości.