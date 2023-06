Spór między rowerzystami a Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu. Chodzi o XXV przejazd rowerowy

Zarzuty w stronę Sopotu

Jak informują organizatorzy Wielkiego Przejazdu Rowerowego, w poprzednich latach władze Sopotu podejmowały działania mające na celu utrudnienie organizacji wydarzenia. Takie jak próby zmiany trasy czy utrudnianie dostępu do terenu parku Sopockie Błonia. Jednak organizatorzy nie nagłaśniali tych incydentów, uznając, że mogą samodzielnie poradzić sobie z niechęcią urzędników.

W odpowiedzi organizatorzy otrzymali pismo od prezydenta Karnowskiego, w którym wyrażał liczne opinie na temat zgromadzenia, co jest niezgodne z prawem, ponieważ organ gminy nie ma kompetencji do oceniania treści i formuły zgromadzeń publicznych. Prezydent Karnowski kwestionował również działania organizatorów, które mają zapewnić bezpieczeństwo i wygodę uczestników zgromadzenia.

Miasto Sopot zaprzecza

- Miasto Sopot popiera wszelkie inicjatywy o charakterze proekologicznym, w tym idee stojące za Wielkim Przejazdem Rowerowym. Prezydent Miasta Sopotu dochował wszystkich terminów zgodnie z ustawą Prawo o Zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku, przyjmując do wiadomości czas, miejsce i cel organizowanego zgromadzenia. Organizator zgromadzenia został o tym fakcie powiadomiony pisemnie i telefonicznie dnia 1.06.2023 r. Nie może być więc mowy o jakimkolwiek łamaniu prawa o zgromadzeniach - czytamy w wydanym oświadczeniu przez Gminę Miasta Sopot.

Wydarzenie odbywa się na terenie sopockich błoni, organizator zgromadzenia, jak każdy inny organizator zobowiązany jest uzgodnić z gospodarzem miejsca, w tym przypadku Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, warunki techniczne oraz warunki prowadzenia w tym miejscu działalności gospodarczej (sprzedaż z foodtrucków). Stawka standardowa, obowiązująca od jednego podmiotu to 615 zł brutto. Organizator otrzymał stawkę preferencyjną, 5 razy niższą – 100 zł, którą winien uiścić każdy podmiot prowadzący sprzedaż indywidualnie, nie organizator wydarzenia.

W dalszej części oświadczenia dowiedzieliśmy się, że to organizatorzy zawinili w trakcie rozmowy z miastem.

Ponadto, to teren objęty zakazem ruchu. Gmina Miasta Sopotu zwróciła się do organizatora o wskazanie numerów rejestracyjnych pojazdów obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego, które będą 4.06 wjeżdżać na teren błoni w celu wydania bezpłatnej wjazdówki. Organizator do dziś nie spełnił tego warunku.