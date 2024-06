Spór o polskich bohaterów w Muzeum II Wojny Światowej. Wraca kontrowersyjna wystawa. "Takie zachowania nie zostaną zapomniane przez Polskę"

ZOBACZ TAKŻE: Z Muzeum II Wojny Światowej zniknęło 8 tys. katalogów? Złożono zawiadomienie do prokuratury

Instytucja wraca więc do pierwotnej wersji scenariusza i wizji autorów sekcji "System obozów koncentracyjnych" oraz części wystawy zatytułowanej "Groza wojny". Muzeum II Wojny Światowej kończy swój komunikat deklaracją "przywrócenia spójności wystawie".

Dr Karol Nawrocki - były dyrektor MIIWŚ i obecny dyrektor IPN-u - postanowił odpowiedzieć nie tylko na ostre słowa w komunikacie, ale też samą wystawę. Podczas zwiedzania towarzyszyli mu dr Marek Szymaniak i dr Tomasz Szturo.

- To, co zobaczyliśmy, jest szokujące. W miejscu, gdzie było wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów, jest czarna dziura. Czarna ściana zamiast pamięci o tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Nowa dyrekcja usunęła także rotmistrza Witolda Pileckiego, a także św. Ojca Maksymiliana Kolbe - opowiada dr Karol Nawrocki w filmie zamieszczonym na portalu X. - To, co było przedmiotem sporu sądowego przez ostatnie 6 lat i to, co dało się nam, jako dyrekcji, dowieść przed polskim sądem, w nocy z 24 na 25 czerwca zostało po prostu ordynarnie usunięte, ewaporowane z przestrzeni 5 tys. metrów kwadratowych - dodaje.