Spór o willę przy ul. Orzeszkowej. Ponad 400 tysięcy na remont budynku

Dotacja na 420 tys. zł dla willi przy ul. Orzeszkowej

To kontynuacja sprawy z kwietnia, kiedy to Rada Miasta Gdańska dyskutowała nad uchwałą o wsparciu finansowym prac przy willi na ul. Orzeszkowej 2. Wychodzi na to, że w końcu się udało, ponieważ 25 maja podczas obrady została ona przegłosowana. Nie przeszło to jednak bez echa, ponieważ głosy w tej sprawie były podzielone. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, aż 11 było przeciw i 6 wstrzymało się od głosu. Powodem tego sporu jest m.in. brak kontaktu z właścicielką budynku.

