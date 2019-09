Spór wokół „plaży” na Dolnym Mieście w Gdańsku. Prezes Poradni Kardiologicznej przy ul. Jaskółczej: "Karetki mają problem z dojazdem"

- Chcę, by gdańszczanie dowiedzieli się o kulisach tego wątpliwego przedsięwzięcia. Czekamy na odpowiedź, kto z kim konsultował ten pomysł, kto zarobił na całym wydarzeniu i, co chyba najważniejsze, dlaczego wybrano taką lokalizację, która wyraźnie utrudnia dojazd do pobliskiej przychodni – mówił zaledwie wczoraj na naszych łamach radny Skiba. - Czy na Dolnym Mieście, we wrześniu, zwłaszcza kiedy mamy wybitnie jesienną pogodę, potrzebujemy „piaskownicy” i leżaków? Podobnie jak wielu gdańszczan, bardzo w to wątpię. Uważam, że mieszkańcy Dolnego Miasta bardziej ucieszyliby się z innych wydatków. Wielu z nich zwraca uwagę na rozsypujące się kamienice, na zaniedbane podwórka i inne sprawy, które są naprawdę ważne dla lokalnej społeczności. A na nie, zdaniem władz Gdańska, brakuje pieniędzy.