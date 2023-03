Sportowi ambasadorzy Energi z nowymi umowami. Czworo multimedalistów związało się z koncernem multienergetycznym

Czworo znakomitych sportowców w drużynie Energi

Karolina Naja to kajakarka, która ma na koncie trzy brązowe i jeden srebrny medal olimpijski. Poza tym jest multimedalistką mistrzostw świata (14 medali) i Europy (12 medali). Piotr Myszka to windsurfingowy dwukrotny mistrz świata i raz wicemistrz, a także dwukrotny mistrz Europy (oprócz tego trzy brązowe medale). Startował na dwóch igrzyskach olimpijskich, na których zajął 4 i 6 miejsce. Łukasz Przybytek to żeglarz, który ma na koncie dwa brązowe medale mistrzostwa Europy i dwukrotnie był czwarty na mistrzostwach świata. W karierze aż trzykrotnie reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich (13 miejsce - Londyn 2012, 8 miejsce - Rio 2016, 9 miejsce - Tokio 2020). Od roku tworzy załogę z Jackiem Piaseckim w klasie 49er. Piasecki wcześniej osiągał znakomite wyniki w windsurfingu i przez 10 lat zdobył m.in. osiem medali mistrzostw świata i pięć mistrzostw Europy.