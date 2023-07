Sportowy Dzień z Energą z koszykarzami i szczypiornistami. Energa nowym sponsorem Wybrzeża Gdańsk

Sportowy Dzień z Energą na Energa Stadionie Letnim w Gdańsku miał miejsce 26 lipca. Rozpoczęcie wydarzenia było planowane na godzinę 13:00. Organizatorzy musieli jednak chwilę poczekać, aby rozkapryszona pogoda w Brzeźnie się uspokoiła. Tuż po tym, jak przestało padać, na boisku stadionu pojawili się najpierw reprezentanci Polski w koszykówce 3x3 - Adrian Bogucki, Szymon Rduch, Przemysław Zamojski oraz trener, Piotr Renkiel. W wydarzeniu zabrakło tylko Mateusza Szlachetki. Następnie na środek piaskowego "parkietu" weszła też Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energa Grupa ORLEN, sponsora polskiej kadry, która oficjalnie podziękowała i pogratulowała sportowcom.

- Formuła koszykówki 3x3 jest bardziej dynamiczna od tradycyjnej. Wszystko dzieje się szybciej. Rzuty za 3 punkty są liczone jako rzuty za 2 punkty. Te spod kosza są za 1 pkt. Gramy do 21 punktów lub ewentualnie do 10 minut - opowiadał reprezentant Polski i zawodnik Suzuki Arki Gdynia, Adrian Bogucki. - To wersja dla osób, które nie oglądają zbytnio koszykówki. Może być przyjemniejsza dla oka. Młodzi ludzie mają teraz przy sobie telefon non stop i wystarczy, że odpalą YouTube i mają tam wszystkie mecze – mistrzostw świata i Europy. To taka forma dla osób, które nie mają czasu oglądać meczów, ale lubią oglądać np. highlighty z NBA czy też Euroligi - dodał.