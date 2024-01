Spotkania webinarowe coraz bardziej popularne w Polsce! Skąd ten sukces? Mamy podsumowanie za 2023 rok

Webinar to forma seminarium, która organizowana jest w internecie. Członkowie dołączają do spotkania za pomocą odpowiedniej platformy np. takiej jak ClickMeeting. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uczestnik może wziąć udział bez względu, w jakim miejscu na ziemi się znajduje. Mobilność webinarów jest pierwszą odpowiedzią na ich wyjątkową popularność. Dodatkowym atutem jest to, że dzięki bezpośredniemu połączeniu możliwa jest bezpośrednia wymiana pomiędzy prowadzącym a uczniem.