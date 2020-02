Spotkanie Piotra Kowalczuku z Markiem Skibą z Odpowiedzialnego Gdańska. Będzie debata nt. edukacji seksualnej [zdjęcia]

Spotkanie pomiędzy Markiem Skibą a Piotrem Kowalczukiem trwało ok. 1,5 godziny. Po spotkaniu, gdy obaj wyszli do dziennikarzy, podkreślali chęć kompromisu oraz zapowiedzieli debatę o edukacji seksualnej i zdrowiu prokreacyjnym z udziałem ekspertów, m.in. lekarzy. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostaną wskazane tematy oraz eksperci.

- To zagadnienia prawne, medyczne oraz skutki edukacji seksualnej. Będziemy to doszczegółowiać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że efekty pracy sprawią by program był jak najlepiej odbierany przez rodziców i uczniów, by zdobywali oni rzetelną wiedzę - powiedział wiceprezydent Piotr Kowalczuk.

- Potwierdzam to co mówił pan prezydent. Wierzę, że nasze rozmowy nabiorą merytorycznego charakteru. Nasze dotychczasowe różnice wynikały z języka, którym mówimy, ale jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia kompromisu w tej materii. Wszystkim nam zależy by nasze dzieci były zaopiekowane w szkołach, by nie spotkało ich nic złego ze strony dorosłych oraz rówieśników - powiedział Marek Skiba.