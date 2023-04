Sprawa Iwony Wieczorek. Przechodnie w noc zaginięcia dziewczyny komunikowali się ze sobą? Internauta zwraca uwagę na szczegół w nagraniach!

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Jedna z teorii zakłada, że przechodnie mieli komunikować się między sobą w noc zaginięcia 19-latki

Po 13 latach od zaginięcia 19-latki z Gdańska wciąż pojawiają się kolejne teorie, dotyczące tego, co wydarzyło się w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Gdzie znajduje się Iwona Wieczorek? - to pytanie cały czas pozostaje bez odpowiedzi.

Czy w noc zaginięcia Iwony Wieczorek, niektóre osoby na nagraniach komunikowały się ze sobą?

- Przeglądając obydwa nagrania z kamer w Sopocie i w Gdańsku wydaje się trochę dziwne, że kiedy pojawia się na nagraniach Iwona osoby znajdujące się w jej bliskim otoczeniu zaczynają jakoś dziwnie komunikować się przez telefon - pisze internauta.

- Biorąc pod uwagę czas w jakim się to dzieje jest to jeszcze tym bardziej zastanawiające. Jeśli przyjąć taki tok myślenia, że to nie są dziwne zbiegi okoliczności można odnieść wrażenie, że Iwona jest obserwowana i przekazywana dalej pod obserwację, a osoby zaangażowane w tą akcję to profesjonaliści, którzy obserwują ale wiedząc, że są nagrania z kamer monitoringu, robią sobie alibi - napisał na nieistniejącym już dziś forum.