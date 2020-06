Sprawa "Krystka": wycofany akt oskarżenia i spór Rzecznika Praw Obywatelskich z Rzecznikiem Praw Dziecka

Piotr Hukało

- Z oburzeniem i głębokim niesmakiem przyjmuję bezpardonowy atak rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – pisze Adam Bodnar w odpowiedzi na zarzut RPD, że to on nie „wykazał szczególnego zainteresowania dogłębnym zbadaniem sprawy sopockiego klubu”. Z kolei Zbigniew Ziobro nakazał wycofać akt oskarżenia przeciwko jednemu z dziennikarzy, który opisywał sprawę. Jednak nie poszerza to ani odrobinę wiedzy na temat potężnego pedofilskiego procederu, który ujawniony został przed 5 laty.