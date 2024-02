Sprawa śmierci 3-latka zakończona w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Oskarżeni zostali uniewinnieni

Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy uniewinniający wyrok

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał uniewinniający wyrok w 2021 roku, 15 lutego 2024 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał go. Oskarżeni Katarzyna F. i Daniel B. nie stawili się w sądzie. Sędzia SA Włodzimierz Błażewicz wyłączył jawność rozprawy ze względu na "ważny interes społeczny". Publiczność i dziennikarze nie usłyszeli mów końcowych, a także uzasadnienia wyroku.

Katarzyna F. i Daniel B. poznali się w internecie. Do ich spotkania doszło w wakacje 2019 roku. Para umówiła się w mieszkaniu, a później przeniosła do hotelu w Bydgoszczy. Kobiecie towarzyszyły jej dzieci: 10 miesięczne niemowlę i 3-letni syn Jakub.

Prokuratura w akcie oskarżenia podała, że oboje, działając wspólnie i porozumieniu, dwukrotnie podali dziecku tabletki, które zawierały benzodiazepiny, prawdopodobnie relanium. Zdaniem śledczych, spowodowali przez to uszczerbek na jego zdrowiu, co w konsekwencji doprowadziło do zgonu.