Sprawa waginy na Marszu Równości u rzecznika dyscyplinarnego UG

- Zgodnie z odpowiednim przepisem art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dot. postępowań dyscyplinarnych, rzecznik dyscyplinarny w terminie do 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (w tej sprawie zatem do 3 stycznia 2020 r.), może postanowić o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Sprawę Pani prof. Ewy Graczyk rozpatruje zatem obecnie rzecznik dyscyplinarny, który jest organem niezależnym i władze uczelni oczekują na wynik tego postępowania – wyjaśnia doktor Beata Czechowska-Derkacz , rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Gdańskiego.

Przypatrzcie się dobrze fotografiom: dwie z nich przedstawiają falliczne szeregi mężczyzn w czerni – polityków i biskupów. To oni nami rządzą, to oni prą ku katastrofie ekologicznej. A obok Orszak Królewskiej Waginy. Przypatrzcie się dobrze: to, co niesiemy, to na pewno nie jest monstrancja! O ile nie przyjmujemy – nieświadomie, emocjonalnie, dziecinnie – że tylko uwznioślona falliczność jest na wieki wieków święta, zobaczymy, że happening Królewskiej Waginy nie był żadną profanacją.

Do zacietrzewionych fundamentalistów, do zamkniętych w takiej czy innej klatce, nie mówię, bo to nic nie da. Mówię do Was, nie dość wolni, nie dość swobodni, liberałowie i liberałki! Pani Prezydent Dulkiewicz, redaktorko Olejnik (trzeba sprawdzić, nim się chlapnie), redaktorko Wielowieyska, kombatancie walk neoliberalnych, Erneście Skalski, redaktorze Beylinie, profesorze Przylipiaku, doktorze Jażdżewski, i wielu, wielu innych, rozpoznajcie Mamonia w sobie, nie bądźcie tak łatwo szantażowalni. Nie wpadajmy w symboliczno-sakralno-seksualną panikę!