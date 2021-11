Sprawa zaginionego chirurga Michała Kąkola trafiła do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Czynności poszukiwawcze trafiły na najwyższy szczebel.

- Poszukiwania cały czas trwają. To jest taki etap poszukiwań, gdzie są jeszcze czynności wykonywane przez policjantów, którzy są specjalistami od poszukiwań. To są często działania, których my na razie mówić nie możemy i w zasadzie nigdy nie będziemy mogli, ponieważ to są działania niejawne - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" podinsp. Maciej Stęplewski.