Sprawa zamordowanego w 1984 działacza NSZZ RI „S” Piotra Bartoszcze. Rodzina chce 10 mln odszkodowania. Wyrok 30 maja

- Zdaniem prokuratury przepis [...] „ustawy lutowej” znajduje zastosowane w przedmiotowej sprawie. Wprawdzie wobec Piotra Bartoszcze nie było prowadzone żadne postępowanie karne formalnie, natomiast prokurator wskazał na to, że biorąc pod uwagę działalność opozycyjną Piotra Bartoszcze, jak również to, że zgodnie z postanowieniem prokuratora IPN [jego – red.] śmierć stanowi zbrodnię komunistyczną [...] w ocenie prokuratora Piotr Bartoszcze był z uwagi na swoją postawę patriotyczną i działalność opozycyjną w ciągłym zainteresowaniu ówczesnego aparatu władzy państwowej, podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa i w tym okresie, gdy doszło do jego śmierci, służby wykorzystały zaistniałe okoliczności, aby pozbawić go życia za działalność patriotyczną, w ten sposób również unikając przeprowadzenia postępowania sadowego – przedstawiał pisemne stanowisko prokuratury sędzia referent Sławomir Steinborn.