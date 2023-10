Sprawca kradzieży rozbójniczej w Gdańsku, który groził nożem pracownikom ochrony, trafił do aresztu

Ukradł szlifierkę i nożem pracownikom ochrony. Został zatrzymany

W minioną środę tuż przed godz. 9.00 policjanci odebrali zgłoszenie , że w jednym z marketów budowlanych na Przymorzu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna, który próbował ukraść ze sklepu szlifierkę kątową , został zauważony przez pracowników ochrony. Gdy złodziej zorientował się, że jego plan zdobycia jednego z droższych modeli szlifierek nie powiedzie się, wyjął nóż , zagroził interweniującym pracownikom i uciekł.

Zatrzymany 34-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. W miniony piątek sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu.

Za kradzież rozbójniczą grozi kara nawet 10 lat więzienia.