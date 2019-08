Sprawcy rozboju i kradzieży z włamaniem w Gdańsku zatrzymani przez policję. Mężczyźni usłyszeli zarzuty

Pod koniec minionego tygodnia komenda miejska policji w Gdańsku otrzymała zgłoszenie o rozboju, do którego doszło krótko po północy na Śródmieściu. Sprawcy pobili i okradli 63-letniego mieszkańca Gdańska. Policjanci pojechali na miejsce i po rozmowie ze świadkami rozpoczęli poszukiwania przestępców. Po kilkudziesięciu minutach wywiadowcy po krótkim pościgu zatrzymali 22-letniego mężczyznę, którego rysopis odpowiadał jednemu ze sprawców.

- Sprawa rozboju od razu zajęli się kryminalni z komisariatu Śródmieście. Podczas swojej pracy policjanci zdobyli i sprawdzili wiele informacji dzięki, którym wytypowali drugiego ze sprawców. We wtorek rano kryminalni weszli do mieszkania na Siedlcach i zatrzymali 21-letniego mieszkańca Gdańska. Podczas swojej pracy policjanci zdobyli dowody świadczące o ich udziale w innych przestępstwach, m.in. rozboju oraz kradzieży z włamaniem. W trakcie rozboju sprawcy ukradli pokrzywdzonemu klucze do mieszkania i przy ich pomocy okradli je - informuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.