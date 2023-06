Sprawdźcie najnowszy album Jelonków pt. "Radosne Piosenki", który głównie skierowany jest do najmłodszych słuchaczy

"Radosne piosenki", które trafią do najmłodszych słuchaczy

Na albumie znajduje się również utwór znany z repertuaru Gawędy - "Gramy w kolory", który powstał we współpracy z wokalistką Mayą. Ta kolaboracja przynosi nową dynamikę do repertuaru Jelonków, stanowiąc ciekawe urozmaicenie na płycie.

"Radosne Piosenki" to idealna propozycja dla wszystkich fanów Jelonków, którzy uwielbiają ich wesołe i pełne energii utwory. Ta nowa płyta z pewnością dostarczy wielu chwil radości i śpiewu dla małych melomanów.

Lista utworów:

1. Pan kotek od fotek

2. Cztery łapy

3. Lisek Głodomorek

4. Myju myju, ram pam pam

5. Kaczuszki

6. Mam chusteczkę haftowaną

7. Gramy w kolory feat. Maya

8. A ja mam psa

9. Stokrotka

10. Kaczka dziwaczka

11. Piosenka domowa (Każdy ma jakiegoś bzika)

12. Witaminki

13. Puszek Okruszek

14. Zoo "Cuda - Wianki"

15. Baja baj

16. Czekolada