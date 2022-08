Sprint Triathlon Gdynia 2022. Martyna Lewandowska z Wolsztyna oraz Kamil Kulik z Gdyni najszybsi w stawce ZDJĘCIA

Sprint Triathlon Gdynia w ramach Ironmana Gdynia 2022 wyniki

Sprint to wymarzony dystans dla fanów szybkiego ścigania lub osób dopiero rozpoczynających przygodę z triathlonem. Uczestnicy mają do pokonania 750 etapu pływackiego, 20 km kolarskiego oraz 5 km biegu. Najszybszym zawodnikiem edycji 2022 okazał się gdynianin Kamil Kulik, który wbiegł na metę po 59 minutach i 12 sekundach.

- Jestem bardzo zadowolony. Udało się fajnie wystartować – powiedział Kamil Kulik, zwycięzca Sprint Triathlon Gdynia. – Tydzień temu startowałem w mistrzostwach Polski także tego czasu na odpoczynek nie było za wiele, ale to ważne zawody, bo w moim rodzinnym mieście. Płynęło się w miarę dobrze, pogoda była dość łaskawa, nie było fal. Na pierwszej pętli etapu rowerowego udało się dogonić Kubę Maliszewskiego, kolegę z którym ostatnio trenowałem. Na drugiej pętli wyszedłem do przodu i udało nie oddać prowadzenia aż do mety.