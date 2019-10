Spróbuj szczęścia w urodzinowej loterii PH Matarnia

W październiku Park Handlowy Matarnia świętuje 14. urodziny. Z tej okazji – już po raz kolejny – klienci centrum mogą spróbować szczęścia i wziąć udział w wielkiej loterii. Tym razem do wygrania są karty podarunkowe o wartości 25000, 5000 i 1000 złotych.

Każdy klient, który w dniach 7 – 27 października 2019 r. zrobi w Parku Handlowym Matarnia* zakupy za minimalną kwotę 50 złotych, może wziąć udział w loterii i zawalczyć o jedną z nagród. Jak?

– To szalenie łatwe – mówi Katarzyna Kaczmarek, Marketing Manager Parku Handlowego Matarnia. – Po skończonych zakupach, wraz z paragonem, wystarczy udać się do punktu loteryjnego. Tam pobieramy kupon, uzupełniamy go, podpisujemy i wrzucamy do urny.

O tym, czy to właśnie ich los okaże się szczęśliwy, uczestnicy przekonają się w niedzielę 27 października 2019 r., podczas wielkiego finału. Tego dnia, o godzinie 15.00, na parkingu przy sklepie Media Markt w Parku Handlowym Matarnia, wyłonieni zostaną zwycięzcy.

– Prawdopodobieństwo wygranej jest wprost proporcjonalne do liczby wrzuconych losów. Oznacza to, że im więcej paragonów zarejestrujemy, tym większe szanse na powodzenie – tłumaczy Katarzyna Kaczmarek.

Ważne jest, aby dowody zakupów (paragony) zachować i mieć ze sobą podczas wielkiego finału, na którym obecność uczestników jest obowiązkowa. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, niezbędnego do odbioru nagrody – karty podarunkowej o wartości 25000, 5000 lub 1000 złotych do wykorzystania na zakupy w centrum (również w sklepie IKEA).

Karty podarunkowe to zupełna nowość w Parku Handlowym Matarnia. Jeszcze w tym roku będą dostępne dla wszystkich klientów.

Wszystkie informacje dotyczące urodzinowej loterii oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej PH Matarnia: https://www.matarnia.parkhandlowy.pl/pl-pl/loteria

* Punkty wyłączone z akcji wskazane zostały w regulaminie.