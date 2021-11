Sprowadzane do Polski „wraki” okazywały się luksusowymi autami. Straty? 4 mln zł OPRAC.: Jacek Wierciński

zdj. ilustracyjne / archiwum Polskapress

O zorganizowanej grupie przestępczej mówią gdańscy śledczy, którzy oskarżyli właśnie 9 osób podejrzanych o udział w nietypowym procederze. Chodzi o sprowadzanie z Niemiec do Polski luksusowych aut, które „na papierze” miały być ciężarówkami albo celowo je rozbierano, by rzeczoznawca majątkowy uznał ich niższą wartość jako wraków. Wszystko to dla „zaoszczędzenia”, co najmniej 4 milionów złotych na akcyzie przy przewozie przez granicę i podatkach.