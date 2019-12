Sprzeciw wobec oddania tablic z postulatami stoczniowców Sierpnia 80

- Działając z należytą starannością w celu utrzymania wysokiego poziomu oraz integralności wystawy stałej ECS mogę tylko działań na rzecz przedłużenia ekspozycji tablic na wystawie stałej. Jestem zaniepokojony informacjami medialnymi o wątpliwościach prawnych ws. obecności tu tablic, które w 2014 roku zostały tu zdeponowane. Zwracam się do pana dyrektora o informację, na jakiej podstawie prawnej Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku włada tablicami - zaapelował dyrektor ECS-u.

Głos następnie zabrał Maciej Grzywaczewski. - Spisaliśmy te postulaty na tablicach, żeby ludzie wiedzieli o co strajkują stoczniowcy. Te tablice znalazły się potem w budynku komisji krajowej. W 1981 roku przekazałem je jako dyrektor biura komisji krajowej Solidarności na wypożyczenie do Narodowego Muzeum Morskiego. Zastał je tam stan wojenny. Wyniesiono je stamtąd i przez 9 lat były w prywatnym mieszkaniu. W wolnej Polsce wróciły do Muzeum. Nigdy nie było darowizny ze strony mojej czy Arkadiusza Rybickiego. Obecna sytuacja zmusiła mnie oraz Małgorzatę Rybicką, wdowę po Arkadiuszu, do zasięgnięcia opinii prawnej o stan własności tablicy. Wynika z tego, że właścicielami tablic jesteśmy ja oraz spadkobiercy Arkadiusza Rybickiego. Jesteśmy zdecydowani na podejmowanie wszelkich kroków prawnych żeby bronić swojej własności. Nie będziemy się zgadzać, żeby tablice były w miejscu, gdzie dostęp jest reglamentowany. ECS jest efektem pracy wielu lat śp. prezydenta Pawła Adamowicza i śp. Arkadiusza Rybickiego. To zwieńczenie wielu lat pracy. To miało być to muzeum Solidarności, które myśmy sobie wymarzyli. Ich wola jest dla mnie wolą świętą - tłumaczył Maciej Grzywaczewski.