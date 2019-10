Sprzedała alkohol nastolatkowi, właściciel sklepu straci koncesję

W niedzielę, 13 października, wywiadowcy, którzy patrolowali ulice miasta, zauważyli grupę nastolatków stojących przy sklepie. Policjanci mieli podejrzenie, że młodzi ludzie będą chcieli kupić alkohol lub papierosy, więc weszli do sklepu za jednym z nastolatków.

- Przypuszczenia policjantów potwierdziły się, chłopak poprosił ekspedientkę o sprzedaż kilku butelek piwa. Sprzedająca alkohol, mimo młodego wyglądu mężczyzny, nie sprawdziła jego tożsamości i sprzedała mu sześć butelek piwa - informuje st. asp. Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa KMP w Gdańsku.

16-latek oraz sprzedawczyni zostali doprowadzeni do komisariatu. Nastolatka z jednostki odebrał rodzic. 48-letniej ekspedientce za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej może grozić kara pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna, a właścicielowi sklepu utrata koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Policjanci przypominają, o tym, że w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek kupującego.