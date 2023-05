Sprzęt od wojska. Polska armia czyści magazyny i sprzedaje część swojego mienia. Jest coś dla muzyków, pilotów oraz szwaczek i na komary

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt

AMW cyklicznie pozbywa się swoich sprzętów. Część to rzeczy nieużywane, zalegające w wojskowych magazynach, których armia już użytkować nie może. Inne to takie, które lata świetności mają już za sobą, ale wciąż mogą się przydać w pracy. I do tego mają niezaprzeczalny plus - są dość tanie.

Jakie to konkretnie ceny? W przypadku niektórych towarów ostateczną cenę poznamy dość późno, bo Agencja Mienia Wojskowego swoje rzeczy wystawia na publiczne licytacje. Niektóre rzeczy kupić możemy w ramach sprzedaży bezprzetargowej. Tu wystarczy doliczyć jedynie 23% VAT.

Przed licytacją każdy sprzęt można obejrzeć w wyznaczonych miejscach (tu trzeba sprawdzić, który konkretnie oddział wystawia swoje produkty na sprzedaż).